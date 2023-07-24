Мишустин поддержал идею создать при Минстрое Совет Центров компетенций

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с выпускниками образовательной программы "Архитекторы.РФ" поддержал идею создания федеральной структуры - Совета Центров компетенций, которая бы помогала центрам компетенций в регионах.

"Поддержим. Но лучше делать при Минстрое. Потому что координация в этом смысле и мастер планирование тоже важны. Но не с издержками, связанными с жесткими требованиями муниципальных и региональных властей", - сказал премьер.

Он назвал это тонким моментом.

"Надо пройти между современной мыслью архитектора и, в том числе, традициями города и требованиями, которые есть на сегодняшний день", - отметил он.

"Программа "Архитекторы.РФ" - это замечательная программа, которая, я уверен, будет продолжена, и мы с вами обязательно сможем вместе справиться со всеми задачами, которые стоят. Это генеральная уборка страны. Ее новый облик. И соответствие пожеланию людей комфортной городской среды исторических поселений", - сказал также Мишустин.

Выпускники программы рассказали премьеру о своих проектах и пригласили на мероприятие в Москве на пятилетие проекта. Премьер пообещал прийти и добавил, что очень поддерживает программу.

Образовательную программу "Архитекторы.РФ" с 2018 года проводит "ДОМ.РФ" при поддержке Минстроя и федерального правительства. Цель программы - обучение специалистов по формированию комфортной городской среды.