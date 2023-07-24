Россия оставила за собой право принять жесткие меры в ответ на атаки БПЛА на Москву и Крым

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона оставляет право принять жесткие ответные меры в связи с украинскими атаками Москвы и Крыма, а также призывает международные организации дать оценку происшедшему, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что "российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры".

"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели", - говорится в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела, а "все виновные будут найдены и понесут наказание".

Ранее в понедельник российские военные сообщили, что отбита атака 17 украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Крым, пострадавших нет.

"Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", - сообщили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что три БПЛА были уничтожены средствами ПВО.

Власти Крыма сообщили, что при этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Население в радиусе 5 км эвакуируют.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ также заявляли, что утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. "Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - говорилось в сообщении.

"В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет", - заявили в министерстве.