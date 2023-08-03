Мишустин подписал постановление о создании инновационного центра "Юнити парк"

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Юнити парк".

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ определяет направления научно-технологической деятельности, осуществляемой на территории центра. Ими стали разработка технологий в области энергетической безопасности, здоровье, сбережение и качество жизни населения, передовые инженерные технологии и новые материалы, адаптированные к условиям Севера и Арктики.

Инициатором проекта по функционированию центра, согласно постановлению, предлагается установить "Сургутский государственный университет".

Также документ устанавливает правила обращения юридических лиц для получения статуса участника проекта по созданию центра, порядок осуществления научно-технологической деятельности, а также особенности осуществления отдельных видов деятельности на территории центра.