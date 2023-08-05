Музейные и культурно-образовательные комплексы в четырех городах РФ получат 791 млн руб.

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства 791 млн рублей на содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.

В сообщении на сайте кабинета министров отмечается, что речь идет о финансировании 28 объектов, которые на сегодняшний день введены в эксплуатацию.

"Среди них - специальные музыкальные школы, учебные корпуса хореографических академий и общеобразовательные школы в Калининграде, Кемерово и Владивостоке. За счет федеральных средств комплексам возместят расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи и отдельных видов работ", - говорится в сообщении.

Культурные и образовательные учреждения во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе были созданы по указу президента РФ. Всего в составе музейных и культурно-образовательных комплексов будет функционировать 46 различных объектов.