Российские аграрии начали сев озимых под урожай 2024 года

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Аграрии в России начали сев озимых культур под урожай 2024 года.

Согласно материалам Минсельхоза, с которыми ознакомился "Интерфакс", к 9 августа сев проведен на 7,6 тыс. га, что на 1,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года (6,2 тыс. га).

В эту работу включились шесть регионов в четырех федеральных округах (центр, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь). Наибольшая площадь - в Новосибирской области (5,1 тыс. га). Год назад озимый сев шел только в двух регионах Поволжья (Удмуртия и Чувашия).

Минсельхоз пока не озвучивал планируемую на этот год площадь озимого сева.

В прошлом году, по данным Росстата, озимые под урожай 2023 года были посеяны на 17,275 млн га против 18,235 млн га в 2021 году под урожай 2022 года.