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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Две линии Санкт-Петербургского метро продлят в 2024-2025 гг.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Работы по строительству участков двух линий метро в Санкт-Петербурге планируется выполнить в 2024-2025 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу.

"Благодаря средствам инфраструктурных бюджетных кредитов, в Санкт-Петербурге будут построены участки Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до "Путиловской" и Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до станции "Морской фасад", - сказал Хуснуллин.

По его словам, проекты предусматривают возведение станций, вестибюлей и административного здания станции. "Их реализация запланирована на 2024-2025 годы", - отметил он.

Марат Хуснуллин Петербург метро
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