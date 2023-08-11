Владельцам 184 машин, поврежденных взрывом в Сергиевом Посаде, пообещали компенсации

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти Сергиево-Посадского округа возместят ущерб владельцам 184 автомобилей, поврежденных при взрыве 9 августа, сообщил в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Здесь будет следующий порядок: владелец машины пишет заявление на имя главы, получает направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба и с документом этой организации получает компенсацию от муниципалитета. Часть машин можно будет переместить только после того, как их осмотрят правоохранительные органы. Попросил Следственный комитет максимально ускорить процедуры в рамках уголовного дела, чтобы оценку ущерба можно было начать как можно быстрее", - написал губернатор.

По его данным, также повреждения получили 397 квартир и 20 частных домов. Каждую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено.

Губернатор также пообещал компенсации семьям погибших и пострадавшим.