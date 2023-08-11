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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Владельцам 184 машин, поврежденных взрывом в Сергиевом Посаде, пообещали компенсации

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти Сергиево-Посадского округа возместят ущерб владельцам 184 автомобилей, поврежденных при взрыве 9 августа, сообщил в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Здесь будет следующий порядок: владелец машины пишет заявление на имя главы, получает направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба и с документом этой организации получает компенсацию от муниципалитета. Часть машин можно будет переместить только после того, как их осмотрят правоохранительные органы. Попросил Следственный комитет максимально ускорить процедуры в рамках уголовного дела, чтобы оценку ущерба можно было начать как можно быстрее", - написал губернатор.

По его данным, также повреждения получили 397 квартир и 20 частных домов. Каждую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено.

Губернатор также пообещал компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Взрыв в Сергиевом Посаде

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В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.Нарушение норм безопасности является основной версией взрыва, сообщили в СКРВозбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектовПо предварительным данным, ЧП произошло на арендованном складе пиротехнических изделий. На месте идет разбор завалов.Взорвавшийся склад пиротехники принадлежал частной компании и находился рядом с территорией оптико-механического завода. Была объявлена полная эвакуация из всех зданий и цехов, взрывом повредило многие здания и конструкции предприятия.Почти 11 тысяч человек остались без горячей воды из-за взрываГубернатор Андрей Воробьев заявил, что версия об атаке дрона на завод в Сергиевом Посаде не подтверждаетсяПо его словам, 30 человек находятся на стационарном лечении, из них шестеро - в реанимации. В травмпункт обратились 26 человек, им не потребовалась госпитализация.Взрывной волной повреждены два школьных здания и выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта
В среду в 10:45 в МЧС поступил сигнал о взрыве в Сергиевом Посаде. Пострадали более 50 человек.
Андрей Воробьев Сергиев Посад Московская область
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