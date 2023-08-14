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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Забайкальском крае -

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Двое взрослых и два ребенка погибли при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе в Забайкальском крае в ночь на понедельник, шесть человек получили травмы, сообщает региональное УМВД.

"На федеральной автодороге Чита-Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка, по предварительным данным, 28-летний водитель автомашины Lancer допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Шесть человек, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, все несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобиле Honda без детских удерживающих устройств. Оба водителя были трезвые.

Забайкальский край
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