Курс рубля умеренно укрепился после внеочередного повышения ставки ЦБ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Курсы доллара США, евро и юаня умеренно понизились на "Московской бирже" на торгах во вторник. Рубль подорожал к бивалютной корзине на фоне повышения ключевой ставки Банком России сразу на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%.

К 19:00 доллар дешевел на 57,25 копейки, до 97,09 рубля. Евро к этому моменту дешевел на 1,04 рубля, до 106,02 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро ) подешевела на 78,06 копейки - до 101,11 рубля. Китайский юань подешевел на 13,6 копейки - до 13,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился в основных валютных парах по итогам вторника на фоне решения Банка России о повышении ставки. Торги проходили при повышенной волатильности, рубль несколько раз в течение дня менял направление движения. В целом диапазон торгов парой "доллар-рубль" составил более 6,5 рубля, парой "евро-рубль" - около 5 рублей.

Первоначально рубль позитивно отреагировал на поднятие ставки, так как рынок допускал менее значительное повышение. Мнение аналитиков перед внеочередным заседанием совета директоров Банка России не было единодушным, они допускали повышение ключевой ставки в пределах 150-350 б.п., то есть до 10-12% годовых. Через несколько минут после объявления решения Банка России рубль развернулся вниз. Его котировки заметно упали с учетом того, что участники торгов ожидали от ЦБ не только повышения ставки, но и других мер регулирования.

При этом ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики непосредственно после заседания, однако позднее все же дал дополнительный комментарий. Регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил регулятор.

"Повышение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году. Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году", - сообщил ЦБ в дополнительном комментарии.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании, пояснил позже зампред Банка России Алексей Заботкин.

На предыдущих шести заседаниях (в октябре, декабре, феврале, марте, апреле и июне) совет директоров Банка России ставку не менял. Решение о повышении ставки было принято впервые с февраля 2022 года, когда рост произошел с 9,5% до 20%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером во вторник на фоне слабых статданных из Китая и сильных - из США.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2,16% - до $84,35 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 2,42% - до $80,5 за баррель.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР во вторник сообщило, что промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%, сообщает Trading Economics.

Кроме того, на нефтяные котировки могут оказывать давление опубликованные во вторник сильные данные о розничных продажах в США, выросших в июле четвертый месяц подряд - на 0,7% относительно июня. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%.

Федеральная резервная система пытается сдержать потребительский спрос за счет подъема процентных ставок уже более года, но июльская статистика розничных продаж вместе с умеренным ускорением инфляции в июне указывает на то, что задача ещё не выполнена, пишет MarketWatch.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на 16 августа на 3,6182 рубля, до 97,4217 рубля, и уменьшил курс евро на 4,1111 рубля, до 106,5736 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" во вторник опустился на 3,5363 рубля по отношению к понедельнику и составил 97,3956 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 3,1673 рубля и составил 97,2968 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 286,659 млн, из которых $624,306 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 662,353 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 4,1071 рубля, до 106,4829 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 3,5128 рубля, до 106,4176 рубля. Объем торгов евро составил 621,183 млн евро, из которых 169,364 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 451,819 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 15 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 470 млрд рублей (при лимите 1 трлн 470 млрд рублей и спросе 2 трлн 229,5 млрд рублей) в среднем по ставке 11,61% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 августа, банки разместили 1 трлн 290 млрд рублей (при лимите 1 трлн 290 млрд рублей и спросе 2 трлн 183,2 млрд рублей) в среднем по ставке 8,26% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 августа поднялась на 18 базисных пунктов - до 8,51% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась во вторник на 3 базисных пункта - до 8,25% годовых, на 3 месяца поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта - до 7,7% годовых, на 6 месяцев увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,58% годовых.