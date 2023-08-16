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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Что произошло за день: среда, 16 августа

Москвичи в зоне СВО, дело в отношении Red Wings и предложение главы СПЧ по поводу русского языка школьников

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область. В спецслужбе сообщили, что четыре диверсанта в ходе боя уничтожены. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что уничтожены пятеро диверсантов.

- Собянин сообщил, что в зоне СВО воюют 45 тыс. москвичей. Мэр пояснил, что в рамках мобилизации "из Москвы ушло около 20 тысяч человек", контрактников и добровольцев - тоже около 20 тысяч.

- Против Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг. Следствие отмечает, что 13 августа авиакомпания решила отправить 406 пассажиров из Антальи в Москву при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования. В Red Wings подтвердили, что рейс выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой, заявив, что это не нарушает требований безопасности полетов.

- В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ. Генпрокуратура отметила, что Ассоциация "За свободную Россию" также реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях против РФ.

- Глава СПЧ предложил запретить принимать в школы РФ детей, не говорящих по-русски. При этом Валерий Фадеев уверен, что необходимо создавать специальные центры, где детей будут обучать русскому языку как иностранному.

- Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи. Производитель одежды с 9 марта 2022 года временно закрыл свои магазины в России, приостановил все розничные операции и онлайн-продажи.

- Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы журналисту. Ранее футболист "Локомотива" в грубой форме отказался комментировать критику в его адрес со стороны тренера Игоря Шалимова.

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