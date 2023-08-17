Работники системообразующих предприятий ОПК получат льготы на аренду жилья

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Работники системообразующих предприятий оборонного комплекса России со следующего года будут обеспечиваться арендным жильем на льготных условиях, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства в четверг в Самаре посетил АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", работники которого обратились к главе правительства с просьбой включить их центр в перечень предприятий ОПК, обеспечиваемых льготным жильем.

"Я дам соответствующее поручение - рассмотреть такую возможность. В принципе со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. И уверен, что ваше предприятие должно туда войти", - сказал Мишустин.

При этом он отметил, что ПАО "ОДК-Кузнецов", специализирующееся на разработке и производстве ракетных двигателей, которое премьер посетил ранее в четверг в Самаре, в этот перечень уже включено.

Со своей стороны, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заверил премьер-министра, что в регионе есть опыт предоставления специалистам арендного жилья, и он будет применен в отношении предприятий ОПК.

Глава правительства пообещал также работникам оборонного предприятия решить вопрос об ускоренном применении стандартов для новых разработок "РКЦ "Прогресс".

Ему рассказали, что разработки центра, основанные на применении аддитивных технологий, не удается оперативно внедрить в производство до тех пор, пока Росстандарт не примет соответствующую нормативную базу.

"Это очень важный вопрос. Все новое, конечно, нужно испытывать, и все элементы, связанные с испытательным циклом, все-таки должны быть выполнены. Стандарт - это то, что государство будет гарантировать для применения и масштабирования на сложных производствах. И здесь очень важно во всех этих испытаниях и нормативных актах не потерять новизну (разработки - ИФ), но и сделать все надежно", - заметил глава правительства.

Он заверил, что соответствующее поручение будет дано и необходимая работа с Росстандартом будет проведена. "У вас много новых разработок. И такие центры, как "ОДК-Кузнецов" и ваш, должны иметь возможность такие стандарты внедрять как можно быстрее", - сказал Мишустин.