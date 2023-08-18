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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Более 60% россиянок не следят за динамикой курса рубля

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Около трети россиян (30%) в настоящее время следят за динамикой курса рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Почти каждый второй россиянин (49%) не следит за курсом рубля к доллару, больше всех равнодушными к динамике этого курса оказались женщины (61%), отмечают в SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в пятницу на портале, показывают, что мужчины за курсом следят чаще, чем женщины - 36% и 20% респондентов соответственно.

Согласно опросу, среди возрастных категорий наибольший интерес к курсу проявляют респонденты до 34 лет (34%).

В ходе исследования выяснилось, что интерес к динамике курса рубля по отношению к доллару повышается с ростом доходов: среди респондентов с ежемесячным доходом менее 50 тысяч рублей эта доля составляет 19%, среди сограждан, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц, - 33%.

По данным исследования, каждый пятый россиянин (21%) затрудняется определиться, насколько ему интересна или, напротив, не интересна динамика курса рубля к доллару.

Опрос был проведен 7-17 августа 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 370 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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