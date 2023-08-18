Правила госучета легких авиадронов распространили на пилотируемые суда до 115 кг

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Действие правил государственного учета гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 кг распространено на сверхлегкие пилотируемые суда массой до 115 кг.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Изменения в правила учета вступят в силу 1 сентября 2024 года. После этого владельцы таких (сверхлегких пилотируемых - ИФ) воздушных судов в течение 60 дней должны будут поставить их на учет в соответствии с обновленными правилами", - уточняется в сообщении Минтранса РФ.

Правила учета БВС были утверждены в 2019 году. С тех пор количество нарушений порядка использования воздушного пространства беспилотниками "значительно уменьшилось", заявили в Минтрансе.

Число зафиксированных авиапроисшествий со сверхлегкими пилотируемыми судами за 2021 год, по данным ведомства, составило 10, за 2022 год - 16. В большинстве случаев возникли проблемы с установлением собственников техники.