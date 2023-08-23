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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В "дочке" "Ростеха" отметили, что замена станков в РФ начнется в ближайшие 3-5 лет

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские предприятия в ближайшие годы сохранят спрос на классические станки, переход на новые технологии ожидается к концу десятилетия, заявил директор по развитию "РТ-Капитала" (входит в "Ростех") Евгений Балекин в ходе форума "Технопром-2023" в Новосибирске в среду.

"Массовая замена (станков - ИФ) будет происходить в ближайшие три-пять лет", - отметил он.

"В течение ближайших пяти-семи лет капитального изменения структуры рынка и спроса на станки не предвидится ввиду сохранения текущего технологического уклада (...). Востребованы будут так называемые классические группы станков: токарные, фрезерные, шлифовальные и так далее", - сказал он.

В дальнейшем будет расти спрос на новые технологии: лазерное, электроэрозионное оборудование и на промышленные роботы, отметил он.

Балекин также уточнил, что до 2022 года зависимость РФ от импорта станков, особенно в токарной и фрезерной группах, была крайне высока – 77% и 87% станков соответственно были зарубежными. При этом, отметил он, более 80% станков в РФ имели возраст более 20 лет.

С 2022 года в стране вырос спрос на зубообрабатывающие станки (для нарезания и отделки зубьев колес различных передач) – если в 2021 году их требовалась сотня, то в 2025 году заявлены потребности на 300 единиц.

Данные были получены в ходе изучения ситуации в отрасли в рамках подготовки федерального проекта по станкостроению, уточнил он.

РТ-Капитал Ростех
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