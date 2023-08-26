Кабмин определил условия по господдержке технопарков в сфере высоких технологий

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее условия оказания господдержки технопаркам, работающим в сфере высоких технологий, сообщает сайт правительства в субботу.

"Главное из этих условий - практическое внедрение компаниями-резидентами научно-технических и инновационных разработок в производство промышленной продукции, а также выведение на рынок новых продуктов, технологий и услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках господдержки технопарки могут рассчитывать на частичное возмещение государством затрат по созданию, модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры. Объем такого возмещения рассчитывается исходя из уплаченных резидентами парков налогов и таможенных пошлин.

Согласно сообщению, подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", которые позволили сформировать правовую основу создания и развития технопарков в сфере высоких технологий.

Новая редакция закона была принята Госдумой по инициативе правительства в июне 2023 года.