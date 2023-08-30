Шойгу поручил увеличить производство средств радиолокационного обнаружения

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу потребовал нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе военной операции на Украине, сообщили в Минобороны. Министр заявил об этом на совещании на тульском предприятии "Концерна ВКО "Алмаз-Антей"".

"В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", - заявил он.

Министр потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7.

В Минобороны сообщили, что Шойгу в среду проверил ход выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Тульской области, в том числе, проинспектировал производственные цеха предприятия, выпускающего радиолокационные системы, входящего в состав "Алмаз-Антея".

"Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции", - сказали в министерстве.