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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

США согласовали очередной пакет военной помощи Украине

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти США подготовили новый пакет военной помощи Украине, в него войдут боеприпасы, ракеты для систем ПВО и оборудование для разминирования, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня администрация Байдена и Харрис объявит о новом пакете военной помощи для Украины", - заявила Жан-Пьер во время пресс-брифинга.

В новый пакет помощи войдут дополнительное оборудование для разминирования, ракеты ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия.

Согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, общая стоимость вооружения и оборудования, которое будет поставлено Украине в рамках этого пакета помощи, составит $250 млн.

В нем уточняется, что пакет будет включать, среди прочего, ракеты AIM-9М, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, а также запчасти для различных видов вооружения.

США Украина
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