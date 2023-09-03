Продлевается программа субсидирования кредитов на закупку лизинговыми компаниями самолетов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Действующая программа субсидирования процентных ставок по кредитам, которые лизинговые компании привлекают для закупки российских самолётов, будет распространена на займы, взятые в 2023 году, сообщается в воскресенье на сайте правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"До сих пор программа позволяла субсидировать кредиты, взятые в 2008-2022 годах. Её продление позволит снизить издержки лизингодателей и частично компенсировать финансовую нагрузку на авиакомпании", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Мишустин сообщил о принятом решении на заседании правительства 31 августа. В 2023-2025 годах на субсидирование кредитов для лизинговых компаний в федеральном бюджете предусмотрено более 30 млрд рублей.

Программа субсидирования для лизинговых компаний, закупающих отечественную авиатехнику, была запущена в 2012 году. В её рамках государство возмещает 90% затрат на уплату процентов по кредиту. Особую актуальность этот инструмент поддержки приобрёл после введения ограничений со стороны недружественных государств, сообщается на сайте правительства.