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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Компании снова смогут получать займы на опережающее строительство автодорог

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Компании, занимающиеся строительством и ремонтом автомагистралей в России, снова смогут получать субсидирование на опережающее выполнение заказов, заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин.

"Чтобы ускорить строительство инфраструктурных объектов, правительство возобновит программу субсидирования компаний, которые занимаются и возведением, и ремонтом наших магистралей. Теперь они смогут получать займы на опережающее выполнение заказов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, ставка по льготному кредиту для таких компаний будет снижена до 3%. Кроме того, в ближайшие четыре года на эти цели хотят выделить почти 700 млн рублей.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что до 2027 года планируется отремонтировать существующие дороги и построить новые магистрали общей протяженностью более 140 тыс. км.

"Мы взяли для себя психологически высокую планку - всего в этом году планируем уложить более 180 млн кв.м дорожного покрытия. Для достижения этой цели используем среди прочего опережающее финансирование в виде казначейских кредитов - 120 млрд рублей, что позволит до конца года привести к нормативу порядка 3 тыс. км региональных дорог", - подчеркнул Хуснуллин.

Михаил Мишустин Марат Хуснуллин
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