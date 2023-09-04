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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

В вузы РФ в текущую приемную кампанию поступили около 100 тыс. иностранцев

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В текущую приемную кампанию из стран дальнего и ближнего зарубежья в российские вузы поступили 104 488 абитуриентов, из которых 25 тыс. - в рамках квоты правительства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Что подтверждает востребованность российского образования", - сказал Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что всего в эту приемную кампанию было установлено более 626 тыс. бюджетных мест, более 37 тыс. из которых отдано вузам новых регионов.

"Самыми популярными у абитуриентов стали направления: информатика и вычислительная техника, педагогика, экономика, а также юриспруденция", - сообщил Чернышенко.

Он добавил, что самыми востребованными вузами по стране стали: РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, ВШЭ и Финансовый университет.

Чернышенко подчеркнул, что в этом году в вузах будет учиться 1 млн 236 022 первокурсника.

Вице-премьер также сообщил, что "по поручению президента на обучение зачислены участники СВО и их детей в рамках отдельной квоты - около 8,5 тыс. человек". "Такие ребята у нас есть практически во всех регионах", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что ряд вузов принимали таких абитуриентов сверх установленной квоты.

Дмитрий Чернышенко
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