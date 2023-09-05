В Пермском крае пресекли деятельность межрегиональной группы наркодилеров

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские в Пермском крае перекрыли канал поставок оптовых партий запрещенных веществ в три субъекта России, сообщается на ведомственном сайте МВД РФ "МВД Медиа" во вторник.

"Пресекли деятельность межрегиональной группы наркодилеров. (...) у участников организованной группы изъято более 65 кг наркотиков", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Отмечается, что оптовая стоимость такой партии на теневом рынке составляет почти 140 млн рублей.

Основная масса запрещенных веществ - почти 1,2 кг кокаина, более 30,5 килограмма гашиша и более 1 килограмма мефедрона - была изъята в ходе обыска в квартире одного из фигурантов в Индустриальном районе Перми.

Следователи возбудили 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Все четверо подозреваемых находятся под стражей.