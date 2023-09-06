Поворот РФ на Восток поддерживают 67% россиян, но культурной близости не чувствуют

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Две трети россиян (67%) одобрительно относятся к идеям так называемого "поворота на Восток", предполагающего приоритетный характер комплексного развития отношений со странами Ближнего и Дальнего Востока, а также Центральной Азии, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования, опубликованные в среду на сайте ВЦИОМ, показывают, что чаще всех идею такого приоритета поддерживают сограждане в возрасте от 60 лет (76%).

Респондентов, придерживающихся противоположного мнения, оказалось в шесть раз меньше (11%). Среди сограждан 45-59 лет такую позицию занимает каждый седьмой (14%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 15% участников опроса равнодушны к идее "поворота на Восток". Еще 7% респондентов не знают, что сказать по этому поводу.

На вопрос социологов о близости культур России и стран Востока, только каждый девятый (11%) высказал мнение, что культуры во многом схожи. О кардинальном различии культур говорит почти каждый четвёртый (23%). Почти две трети (61%) видят одновременно как различие, так и общность культур. Ещё 5% респондентов не знают, что сказать по этому поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 27 августа 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.