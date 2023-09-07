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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

МИД РФ заявил о контактах с США лишь по гуманитарным и консульским вопросам

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон поддерживают контакты на рабочем уровне по гуманитарным и консульским вопросам, по крупным сюжетам диалога нет, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас бывают, не так редко, контакты на рабочих уровнях по разным аспектам", - сказал Рябков журналистам в Бишкеке.

Он отметил, что "мы продолжаем рассматривать весь комплекс вопросов, касающихся гуманитарных случаев, визовых дел, функционирования загранучреждений, консульского обслуживания граждан".

"Но это не работа по крупным вопросам, там диалога нет", - заявил Рябков.

Замминистра отметил, что "нежелание США обсуждать сюжеты, рассмотрение которых без России, в обход России бессмысленно, как минимум это сигнал о том, что нашим американским коллегам на сегодня более важны другие сюжеты".

"Соответственно, мы из этого исходим. Никаких с нашей стороны инициатив в плане обращения к американцам не предвидится. Новостей в этом направлении не будет, но на международных площадках, в многосторонних форматах контакты бывают. Мы сами от этих контактов не отказываемся", - подчеркнул Рябков.

Он продолжил: "Посмотрим, что и как будет происходить с точки зрения позиционирования Вашингтона как участника тех или иных международных процессов. Погрязнут ли американцы окончательно в собственной всеподавляющей уверенности, что они могут либо в одиночку, либо в кругу своих ближайших единомышленников решить вопросы, которые им нужны".

"Если да, то дальнейшее размежевание, компартментализация международных отношений, разъединение глобальной цивилизации на группы, блоки, коалиции продолжится. Вина за это будет лежать целиком и полностью на Вашингтоне", - заявил Рябков.

МИД РФ США Сергей Рябков
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