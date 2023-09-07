Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Россия удвоила состав посольства в Северной Корее

Это первая кадровая ротация в дипмиссии с 2019 года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Двадцать новых сотрудников прибыли в посольство РФ в Пхеньяне в рамках кадровой ротации, сообщили в четверг в российской дипмиссии в КНДР.

"7 сентября в пхеньянском международном аэропорту Сунан впервые после 2019 года мы встречали наших новых коллег - 20 дипломатов и технических сотрудников, которые прибыли в посольство в порядке кадровой ротации", - говорится в сообщении, распространенном дипмиссией.

"Долгие месяцы и годы, пока здесь продолжалась тотальная "ковидная" изоляция, мы только и делали, что кого-то провожали", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что весь последний год на службе посольства оставались 18 человек.

"Нам было очень нелегко, но мы выстояли! С радостью приветствуя свежее подкрепление, мы говорим: Добро пожаловать в Пхеньян! Впереди большая работа, страна ставит перед нами новые задачи", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

КНДР Пхеньян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Херсонской области объявил первый день выборов в регионе выходным

Глава Херсонской области объявил первый день выборов в регионе выходным

Власти Волгоградской области сообщили о перехвате беспилотника

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу детали для военной авиации

В Кремле осудили планы США по поставке на Украину снарядов с обедненным ураном

В Кремле осудили планы США по поставке на Украину снарядов с обедненным ураном

Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника

Система ПВО сбила в Ростове-на Дону два БПЛА

Летевший на Москву беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

В Ростове-на-Дону сбит беспилотник

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });