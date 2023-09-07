Россия удвоила состав посольства в Северной Корее

Это первая кадровая ротация в дипмиссии с 2019 года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Двадцать новых сотрудников прибыли в посольство РФ в Пхеньяне в рамках кадровой ротации, сообщили в четверг в российской дипмиссии в КНДР.

"7 сентября в пхеньянском международном аэропорту Сунан впервые после 2019 года мы встречали наших новых коллег - 20 дипломатов и технических сотрудников, которые прибыли в посольство в порядке кадровой ротации", - говорится в сообщении, распространенном дипмиссией.

"Долгие месяцы и годы, пока здесь продолжалась тотальная "ковидная" изоляция, мы только и делали, что кого-то провожали", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что весь последний год на службе посольства оставались 18 человек.

"Нам было очень нелегко, но мы выстояли! С радостью приветствуя свежее подкрепление, мы говорим: Добро пожаловать в Пхеньян! Впереди большая работа, страна ставит перед нами новые задачи", - говорится в сообщении российской дипмиссии.