Врио губернатора Омской области Хоценко лидирует на выборах главы региона

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 75,53% голосов по итогам обработки 21,52% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте с 11,41% голосов идет кандидат от КПРФ депутат Госдумы РФ Андрей Алехин, за ним с 6,28% голосов следует кандидат от "Коммунистов России" депутат областного парламента Владимир Казанин, четвертое место с 4,72% голосов занимает Максим Макаленко - ЛДПР.

По данным регионального избиркома, на 18:00 (15:00 мск) явка на выборах губернатора Омской области составила почти 32%, проголосовали 465 тыс. избирателей. В городе явка составила 22,38%, в районах проголосовало в два раза больше - 45,64%.

Отмечается, что жалоб и нарушений в ходе голосования на избирательных участках зафиксировано не было.

В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Хоценко, который ранее был премьером Донецкой народной республики.