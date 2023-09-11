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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Врио губернатора Омской области Хоценко набирает более 76% голосов после обработки 100% протоколов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко на выборах главы региона набрал 76,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте кандидат от КПРФ, депутат Госдумы РФ Андрей Алехин - 10,80% голосов, за ним с 6,10% голосов следует кандидат от "Коммунистов России", депутат областного парламента Владимир Казанин, четвертое место с 4,68% голосов занимает Максим Макаленко (ЛДПР).

По данным регионального избиркома, на 18:00 (15:00 по Москве) явка на выборах губернатора Омской области составила почти 32%, проголосовали 465 тыс. избирателей. В городе явка составила 22,38%, в районах проголосовали в два раза больше - 45,64%.

Отмечается, что жалоб и нарушений в ходе голосования на избирательных участках зафиксировано не было.

В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Хоценко, который ранее был премьером Донецкой народной республики.

Омская область
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