Газпром запустил на Амурском ГПЗ две линии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" запустил на Амурском газоперерабатывающем заводе в работу две технологические линии, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на Восточном экономическом форуме.

"Амурский ГПЗ - он у нас и действующий, и строящийся. Технологические линии газораздаления введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа 2023 года", - сказал он.

Он добавил, что завод начал отгрузки гелия 5 сентября.

Маркелов напомнил, что лицензиар ГПЗ компания Linde покинула проект.

"Нашими российскими инженерами успешно проведена пусконаладка на этом заводе. Наши планы - в начале следующего года запустить ещё две линии и до 2026 года ввести все линии завода", - сказал газовик.

Как сообщалось, при проведении пуско-наладочных работ на спроектированном и поставленном компанией Linde оборудовании произошли одинаковые утечки газа с возгоранием: на второй технологической линии в октябре 2021, на первой - в январе 2022 года. Спустя три месяца после второго пожара, в марте Linde заявила о приостановке проектов в России.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода составляет 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".