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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Путин после переговоров с Ким Чен Ыном посетил Амурский ГПЗ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный посетил Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), расположенный в районе города Свободный.

Строительство Амурского ГПЗ ведется с октября 2015 года в рамках Восточной газовой программы "Газпрома" на территории ТОР Амурская. К реализации проекта было привлечено порядка 1000 поставщиков оборудования и свыше ста подрядных организаций, говорится в справочных документах к мероприятию. Размер основной строительной площадки завода - порядка 900 га, что сравнимо с площадью 1100 футбольных полей.

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Мощность переработки Амурского ГПЗ - 42 миллиарда кубометров природного газа в год. Проект предусматривает эксплуатацию шести технологических линий мощностью 7 миллиардов кубометров в год каждая, а также трех установок очистки, сжижения и затаривания сверхчистого гелия мощностью 20 миллионов кубометров газа в год каждая. На Амурский ГПЗ по газопроводу "Сила Сибири" поступает многокомпонентный газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. На заводе происходит разделение сырьевого газа на фракции, которые будут направляться для глубокой переработки и использования в газохимической и других отраслях промышленности.

После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать: 38 миллиардов кубометров метановой фракции; 2,4 миллиона тонн этана; 1,5 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ); 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции; 60 миллионов кубометров сверхчистого гелия.

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Весь метан направляется в КНР по договорам долгосрочной поставки. Одним из ключевых продуктов Амурского ГП3 является гелий, очищенный до 99,9999%. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет гелиевый хаб, расположенный на территории ТОР Надеждинская в Приморском крае поблизости от морских портов.

После выхода на полную мощность на заводе будут работать более 3200 человек.

Амурский ГПЗ Владимир Путин Ким Чен Ын КНДР
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