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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

"Коммерсантъ" сообщил о возможной покупке торговых центров "Мега" структурой ГПБ

Эксперты оценивают стоимость активов примерно в $2,85 млрд без учета дисконта

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Структура Газпромбанка ведет переговоры о приобретении сети торговых центров "Мега" у шведской Ingka Centres, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. О какой именно структуре ГПБ идет речь газета не указывает.

По сведениям издания, стороны уже смогли достичь "неких договоренностей", их детали также не уточняются.

Газпромбанк не предоставил комментарий изданию. Ingka сообщила, что рассматривает "различные варианты для торговых центров "Мега" в России".

По оценке президента российской гильдии управляющих девелоперов Александра Шарапова, стоимость сети ТЦ составляет порядка $2,85 млрд без учета дисконта в 50%, который требуется для согласования сделки правкомиссией по иностранным инвестициям.

Ingka владеет магазинами сети IKEA и ТЦ "Мега". С марта 2022 года IKEA прекратила работу в России, позднее группа продала свои российские заводы, где производили мебель и материалы для магазинов.

В России в разных городах работают 14 торговых центров "Мега".

IKEA Ingka Газпромбанк Мега Александр Шарапов
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