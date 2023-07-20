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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезли на лечение в Москву

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, перевезли в Москву для продолжения лечения, ее состояние стабильно, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России", - сказал Кузнецов "Интерфаксу".

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Она госпитализирована для продолжения лечения и реабилитации в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, уточнил он.

"Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно", - отметил помощник министра.

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост был атакован ночью в понедельник, 17 июля, двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. В результате погибли два человека - муж и жена из Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

Кроме того, была повреждена автодорожная часть моста. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Крымский мост Москва
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