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Детский омбудсмен призвала снизить цены на отечественные игрушки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В России необходимо развивать отечественное производство детских игрушек и повышать их доступность для потребителей, считает уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы понимаем, что необходимо сейчас развивать российских производителей, чтобы игрушка несла доброе, светлое, чтобы мы могли развивать наших детей", - сказала она журналистам в Уфе.

В частности, по ее мнению, нужно развивать производство традиционных игрушек.

Она посетовала, что сейчс игрушки отечественного производства доступны не для всех семей.

"Мы понимаем, что высокие цены, и есть сложности с доступностью этих игрушек, например, для детей из многодетных семей. Есть сложности с распространением этих игрушек по территории Российской Федерации. (...). Очень важно, чтобы это стало доступным по цене", - заключила Львова-Белова.

Мария Львова-Белова
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