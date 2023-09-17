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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Дальневосточном федеральном университете

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в воскресенье осмотрел Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке, сообщил министр природных ресурсов РФ, председатель межправительственной комиссии РФ-КНДР Александр Козлов.

"Проводим экскурсию Ким Чен Ыну по Дальневосточному федеральному университету. В ДВФУ учатся студенты из Северной Кореи", - написал Козлов в своем телеграм-канале.

На размещенном в телеграм-канале видео демонстрируется, как лидер КНДР и сопровождающие его лица идут по набережной ДВФУ.

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября, он приехал на станцию Хасан Приморского края. Далее глава северокорейского государства на своем бронепоезде направился в Амурскую область, где вместе с президентом РФ Владимиром Путиным осмотрел космодром "Восточный". Затем лидеры государств провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем "тет-а-тет", где обсуждали региональную безопасность и ситуацию в мире.

В пятницу Ким Чен Ын посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК)), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В субботу северокорейский лидер прибыл в Приморье, где побывал на аэродроме Кневичи, здесь его встречал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидеру КНДР представили самолеты стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ, российский лайнер Ту-214. Также Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", где ему продемонстрировали новое вооружение корабля. Также лидер КНДР посетил балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

Дальневосточный федеральный университет КНДР Ким Чен Ын
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