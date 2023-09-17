Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Дальневосточном федеральном университете

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в воскресенье осмотрел Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке, сообщил министр природных ресурсов РФ, председатель межправительственной комиссии РФ-КНДР Александр Козлов.

"Проводим экскурсию Ким Чен Ыну по Дальневосточному федеральному университету. В ДВФУ учатся студенты из Северной Кореи", - написал Козлов в своем телеграм-канале.

На размещенном в телеграм-канале видео демонстрируется, как лидер КНДР и сопровождающие его лица идут по набережной ДВФУ.

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября, он приехал на станцию Хасан Приморского края. Далее глава северокорейского государства на своем бронепоезде направился в Амурскую область, где вместе с президентом РФ Владимиром Путиным осмотрел космодром "Восточный". Затем лидеры государств провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем "тет-а-тет", где обсуждали региональную безопасность и ситуацию в мире.

В пятницу Ким Чен Ын посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК)), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В субботу северокорейский лидер прибыл в Приморье, где побывал на аэродроме Кневичи, здесь его встречал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидеру КНДР представили самолеты стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ, российский лайнер Ту-214. Также Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", где ему продемонстрировали новое вооружение корабля. Также лидер КНДР посетил балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.