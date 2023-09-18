Что произошло за день: понедельник, 18 сентября

Требование ФАС к сотовым операторам, цифровой паспорт для россиян и подготовка переворота в Грузии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал указ о цифровом удостоверении. Он касается возможности использования мобильного приложения портала Госуслуги вместо паспорта или других удостоверяющих личность документов.

- ФАС потребовала от большой четверки операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с телефонов. Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора. Сами операторы заявили, что пока не получали официального предупреждения.

- Президент РФ продлил продовольственное эмбарго еще на год. Документ продлевает на 2024 год действие запрета в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.

- Роспотребнадзор назвал новый вариант COVID-19 "Пирола" более заразным. В РФ есть препараты для эффективного лечения заболевания, заверяют в службе.

- ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро. VTB Bank Europe принадлежит ВТБ. В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ германский регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", отдельно указав, что VTB Bank Europe не попал под ограничения ЕС.

- Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Сегодня же он подписал указ об отставке правительства города. Чиновники продолжат работать до формирования нового состава городской администрации.

- Грузинская спецслужба заявила о готовящемся в стране госперевороте. Утверждается, что в октябре-декабре планируются беспорядки, среди организаторов - бывший охранник Саакашвили и командир действующего на Украине "Грузинского легиона".