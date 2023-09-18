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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города, указ опубликован на сайте мэрии.

Чиновники, отправленные в отставку, продолжат работать до формирования нового состава городской администрации.

Кроме того, мэр подписал указ об освобождении префектов административных округов Москвы от замещаемых ими должностей и возложении на них исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям.

Ранее в сентябре Собянин выиграл выборы мэра, получив 76,39% голосов. Он будет руководить городом уже третий срок. 18 сентября прошла его инаугурация.

Сергей Собянин Москва
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