Движение по Крымскому мосту временно перекрыли во второй раз за день

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост во второй раз за день закрыт для проезда автотранспорта, сообщается в среду в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали в среду днем, проезд был недоступен около полутора часов.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео. Как пояснял советник главы Крыма Олег Крючков, "стратегический объект является целью врага".