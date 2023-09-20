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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост в среду днем был закрыт для проезда автотранспорта, сообщил телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Сообщение об этом появилось в 12:09 в телеграм-канале, отслеживающем ситуацию на маршруте.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали накануне утром, проезд был недоступен чуть более часа.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видеосъемки.

Крымский мост
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