Движение по Крымскому мосту восстановили через 20 минут перерыва

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось после 20-минутной остановки в среду днем, сообщает телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Сообщение о перекрытии моста было опубликовано в 16:13 по Москве. Перекрытие продлилось около 20 минут.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали в полдень в среду, проезд был недоступен около полутора часов.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.