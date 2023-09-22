Эксперимент по маркировке растительных масел планируется с 1 декабря 2023 г.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке средствами идентификации пищевых растительных масел, упакованных в потребительскую упаковку, может пройти в РФ с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года, говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале regulation.gov.ru.

Согласно приложению к документу, в эксперименте будут участвовать масла под кодами ТН ВЭД 1508-1517 и 1804, в том числе, подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое, кокосовое, рапсовое, какао-масло, какао-жир, маргарин, а также прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения.

Участвовать в эксперименте будут производители, импортеры пищевых растительных масел и организации оптовой и розничной торговли. Оператор информационной системы маркировки ЦРПТ будет обеспечивать участие в эксперименте на безвозмездной основе.

Кроме того, с 1 декабря 2023 года будет запущен эксперимент по маркировке кормов для домашних животных (за исключением сельскохозяйственных). Он продлится до 1 ноября 2024 года. Соответствующий проект постановления также публикован Минпромторгом.

"Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки кормов для домашних животных в Российской Федерации, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции", - отмечается в сообщении министерства.