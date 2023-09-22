Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Эксперимент по маркировке растительных масел планируется с 1 декабря 2023 г.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке средствами идентификации пищевых растительных масел, упакованных в потребительскую упаковку, может пройти в РФ с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года, говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале regulation.gov.ru.

Согласно приложению к документу, в эксперименте будут участвовать масла под кодами ТН ВЭД 1508-1517 и 1804, в том числе, подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое, кокосовое, рапсовое, какао-масло, какао-жир, маргарин, а также прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения.

Участвовать в эксперименте будут производители, импортеры пищевых растительных масел и организации оптовой и розничной торговли. Оператор информационной системы маркировки ЦРПТ будет обеспечивать участие в эксперименте на безвозмездной основе.

Кроме того, с 1 декабря 2023 года будет запущен эксперимент по маркировке кормов для домашних животных (за исключением сельскохозяйственных). Он продлится до 1 ноября 2024 года. Соответствующий проект постановления также публикован Минпромторгом.

"Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки кормов для домашних животных в Российской Федерации, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции", - отмечается в сообщении министерства.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тарифы в плацкарте с 1 декабря будут проиндексированы на 10,8%

Минэкономразвития видит "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рублей/$

Минэкономразвития видит "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рублей/$

Думский комитет насторожила излишняя детализация самозапрета на кредиты

Единоросс Сидякин получит вакантный мандат в Госдуме

МРОТ с января 2024 года превысит 19 200 рублей

МРОТ с января 2024 года превысит 19 200 рублей

Шохин сообщил о планах Минфина собрать в октябре от 50 млрд рублей по доппошлине

Шохин сообщил о планах Минфина собрать в октябре от 50 млрд рублей по доппошлине

Минобороны РФ уточнило, что один военный пропал без вести после атаки на Севастополь

Годовая доналоговая прибыль Mothercare упала в 5 раз из-за ухода из России

Хинштейн допустил поступление бывших бойцов ЧВК в добровольцы Росгвардии

Хинштейн допустил поступление бывших бойцов ЧВК в добровольцы Росгвардии

Глава Крыма заявил об отражении атаки крылатых ракет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });