Что произошло за день: суббота, 23 сентября

Ракеты над Севастополем, губернаторы Запорожской и Херсонской областей, новая должность Рогозина

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Системы ПВО вновь отразили новую ракетную атаку в Севастополе. Ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки. В течение утра жителей Севастополя неоднократно предупреждали о новой угрозе.

- Евгений Балицкий избран губернатором Запорожской области. Кроме того, стало известно, что губернатором Херсонской области избрали Владимира Сальдо.

- Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Он будет представлять интересы региона от исполнительной власти.

- Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя. На борту Ан-26 находились четверо членов экипажа и 25 пассажиров, пострадавших нет.

- На учениях Northern Coasts отработали сценарий задействования 5-й статьи НАТО. Она предполагает принцип коллективной обороны при нападении на одного из членов альянса. Главком ВМС Германии перед началом учений дал понять, что будут отрабатываться действия по отражению возможного российского нападения.