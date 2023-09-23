Балицкий избран губернатором Запорожской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Запорожской области первого созыва на заседании в субботу избрали губернатором региона Евгения Балицкого.

"Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

В соответствии с порядком избрания губернатора Запорожской области, президент РФ представляет три кандидатуры на рассмотрение парламента. Глава региона избирается депутатами на пять лет.

Балицкий был назначен врио губернатора Запорожской области 4 октября 2022 года. До этого, после начала спецоперации и до референдума, он возглавлял военно-гражданскую администрацию (ВГА) региона.

До 2022 года Балицкий был депутатом Запорожского областного совета и Верховной рады Украины.