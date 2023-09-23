Сальдо избран губернатором Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время торжественной церемонии инаугурации Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Херсонской областной думы первого созыва на заседании в субботу избрали губернатором региона Владимира Сальдо, сообщили журналистам в парламенте.

"Набравший большинство голосов от установленного числа депутатов Херсонской областной думы - Сальдо Владимир Васильевич (врио губернатора, "Единая Россия")", - сказал представитель парламента.

Порядок избрания губернатора Херсонской области был утвержден на первом заседании думы в среду. В соответствии с ним, президент РФ представляет кандидатуры на рассмотрение парламента. Глава региона избирается на пять лет.

Кандидатов представил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Помимо Сальдо, на пост претендовали бизнесмен Иван Шумаков (ЛДПР) и работник областной администрации Игорь Щепелин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

После избрания Сальдо состоялась процедура его вступления в должность с принесением присяги. "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Херсонской области верно служить народу Херсонской области, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Херсонской области", - сказал он.

Сальдо был назначен врио губернатора Херсонской области 4 октября 2022 года. До этого, после начала спецоперации и до референдума, он возглавлял военно-гражданскую администрацию (ВГА) региона.

В период работы руководителем ВГА сообщалось о госпитализации Сальдо: он отсутствовал с 4 августа по 19 сентября 2022 года. Минобороны РФ заявляло о проведении расследования применения в отношении него боевых отравляющих веществ.

До 2022 года Сальдо несколько раз избирался главой Херсона, был депутатом городского парламента и Верховной рады Украины.