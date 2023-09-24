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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Что произошло за день: воскресенье, 24 сентября

Комендантский час в ДНР, бюджет РФ и приземление капсулы с грунтом астероида

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пушилин ввел в ДНР комендантский час. В период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов ограничивается движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального разрешения, нахождение граждан на улице и в других общественных местах.

- Проект бюджета РФ предполагает сокращение дефицита до 0,8% ВВП в 2026 году, следует из пояснительной записки к документу. Федеральный бюджет РФ в 2023 году может быть исполнен с дефицитом 3,01 трлн рублей или 1,8% ВВП. Из пояснительной записки также следует, что ФНБ к началу 2024 года составит 12,177 трлн рублей, ожидается его пополнение в текущем году на 1,089 трлн рублей. Дисконт цены нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 г. снизится c $20 до $15 за баррель.

- Пашинян и Алиев встретятся 5 октября в испанском городе Гранада, сообщил секретарь Совета безопасности Армении. Между тем Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 25 сентября, отправится в Нахичевань по приглашению президента Азербайджана.

- Серия крупных терактов предотвращена в Тегеране, сообщили в министерстве по делам разведки Ирана. Спецслужбы узнали о плане террористов взорвать одновременного 30 бомб в густонаселенных кварталах. Арестованы 28 человек.

- Капсула с образцами грунта астероида Бенну приземлилась в американском штате Юта. НАСА планирует представить детали о доставленных на Землю образцах грунта астероида 11 октября.

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