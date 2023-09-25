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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Минобороны РФ сообщило об ударе высокоточным оружием и дронами по объектам ВСУ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о нанесении группового удара по местам дислокации иностранных наемников и диверсантов вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, цель удара достигнута - все объекты поражены.

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ - ИФ) в районе Серебрянского лесничества", - сказал Конашенков.

Российские военные заявили об уничтожении истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области, также за сутки нейтрализованы 33 украинских дрона в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сообщил Конашенков.

По его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах населенного пункта Красногоровка (ДНР) и города Херсон, а также живой силе и военной технике ВСУ в 116 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 478 самолетов, 250 вертолетов, 7115 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12135 танков и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6533 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13449 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Минобороны РФ ВСУ
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