Песков сказал, что вопрос о будущем миротворцев РФ в Карабахе пока не решен

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос дальнейшего нахождения российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока не решен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"Пока вряд ли это кто-то может сказать. Потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана", - ответил Песков на вопрос журналиста, останутся ли российские миротворцы в Карабахе в обозримой перспективе.

Он уточнил, что контакты с Баку продолжаются, и "миротворцы оказывают содействие, и также присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и азербайджанскими властями".