Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Песков сказал, что вопрос о будущем миротворцев РФ в Карабахе пока не решен

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос дальнейшего нахождения российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока не решен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"Пока вряд ли это кто-то может сказать. Потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана", - ответил Песков на вопрос журналиста, останутся ли российские миротворцы в Карабахе в обозримой перспективе.

Он уточнил, что контакты с Баку продолжаются, и "миротворцы оказывают содействие, и также присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и азербайджанскими властями".

Дмитрий Песков Азербайджан Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенаторы переназначили Зорькина председателем Конституционного суда

Сенаторы переназначили Зорькина председателем Конституционного суда

ФАС завела дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

ФАС завела дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

Глава КЧР заявил, что в учебнике истории доработают часть о депортации народов

Глава КЧР заявил, что в учебнике истории доработают часть о депортации народов

Военные РФ перехватили два украинских дрона в Курской и Брянской областях

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом

Административное здание повреждено в Курске после атаки украинских БПЛА

Северный флот РФ провел в Арктике учение по противодействию морским беспилотникам

В Курской области сбит еще один украинский дрон

Житель Омской области убил трех человек, включая двух малолетних сыновей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });