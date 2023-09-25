ФАС завела дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ПАО "Мегафон" из-за необоснованного повышения тарифов, говорится в сообщении ведомства.

Ведомство уточняет, что "Мегафон" в 2023 году поднял тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая повышение ростом затрат.

ФАС в декабре начала расследование повышения тарифов сотовой связи рядом мобильных операторов. По результатам проведенного ведомством анализа рост тарифов операторов Tele2 и "Билайн" признан обоснованным - они предоставили ФАС доводы, подтверждающие рост затрат на сеть.

"При этом данные финансовой отчетности ПАО "Мегафон" свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли. В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО "Мегафон" нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей", - говорится в сообщении.

В результате ФАС возбудила в отношении "Мегафона" антимонопольное дело. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

В декабре 2022 года служба уже признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о снижении тарифов. "До настоящего момента предписание ведомства остаётся неисполненным и обжалуется компанией в суде. Таким образом, оператор связи продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения", - указывает ФАС.