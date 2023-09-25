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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Сенаторы переназначили Зорькина председателем Конституционного суда

Сенаторы переназначили Зорькина председателем Конституционного суда
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации назначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ на очередной срок.

За это решение верхняя палата проголосовала на первом пленарном заседании осенней сессии в понедельник.

Зорькин возглавляет КС РФ с 21 марта 2003 года. Также он занимал этот пост в 1991-1993 годах.

Как отметила перед голосованием спикер СФ Валентина Матвиенко, Зорькин пользуется большим уважением в профессиональном сообществе, является гуру и моральным авторитетом.

"Я полагаю, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин внес очень достойную кандидатуру и предложил дать возможность Валерию Дмитриевичу Зорькину продолжить работу в этом качестве, поскольку он так гладью хорошо вышивает, что нет ни одного узелка", - сказала она.

Кроме того, Совет Федерации назначил судьей КС РФ Михаила Лобова, который в 2022 году был судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

КС РФ Валерий Зорькин Совет Федерации
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