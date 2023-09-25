Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Умер экономист Евгений Ясин, бывший министр экономики России, бывший научный руководитель и один из создателей НИУ "Высшая школа экономики". Ему было 89 лет.

Прощание с Ясиным состоится 28 сентября в 13:00 в здании ВШЭ на Покровском бульваре, сообщила в соцсетях его дочь Ирина.

"Ушел из жизни Евгений Ясин. Он был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память", - написал в Telegram бывший глава Минфина Алексей Кудрин.

В пресс-службе ВШЭ выразили соболезнования родным и близким Ясина. "Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин - один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. Его уход из жизни - огромная потеря не только для Вышки, но и для всей России", - отметили в пресс-службе.

Евгений Ясин родился в Одессе, окончил Одесский гидротехнический институт, а затем - экономический факультет МГУ. До 1989 года он занимался наукой, затем - стал заведующим отделом госкомиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. В 1991 году он вошел в Научно-промышленный союз СССР, ставший РСПП. В 1990-х годах он активно участвовал в разработке экономических программ. Министром экономики он был с 1994 по 1997 год, затем еще больше года он был министром без портфеля по экономическим вопросам, внутренним и внешним инвестициям.

ВШЭ он руководил с октября 1998 года по июль 2021 года, затем был почетным научным руководителем этого вуза.

С 2018 года Ясин входил в Совет при президенте по правам человека. С 2000 по 2019 года он руководил фондом "Либеральная миссия" (с 2015 года считается иностранным агентом), входил в федеральный политсовет "Союза правых сил", был членом Общественной палаты России.