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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Путину предложили возродить Царскосельский лицей как учебное заведение

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением возродить как учебное заведение Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге и придать ему статус президентского.

"Именно как учебное заведение, да, для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование", - сказал Комиссаров на встрече с президентом.

Путин поинтересовался, идет ли речь о создании учебного заведения именно на площадях Царскосельского лицея, где сейчас музей.

"Разные варианты рассматриваем. Там есть площади, которые можно использовать: частично – исторические, частично – новые. Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом", - пояснил ректор РАНХиГС.

"Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации", - добавил он.

Комиссаров также пригласил президента от имени студентов и преподавателей РАНХиГС приехать в Академию. "Для нас всех это будет и большая честь, и стимул для развития", - сказал он.

Владимир Путин РАНХиГС
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