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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Чернышенко заявил об увеличении финансирования сферы туризма почти в 14 раз

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На реализацию нацпроекта в сфере туризма в 2021-2023 годах из федерального бюджета направлено свыше 150 млрд рублей, финансирование этой сферы в последние годы выросло почти в 14 раз, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Туризм - один из ключевых драйверов экономики. Он формирует 2,6% ВВП, благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" и принятым мерам поддержки бизнеса этот показатель сможем увеличить - до 4,5% ВВП. Правительство за последние годы увеличило финансирование туризма почти в 14 раз. На реализацию задач нацпроекта в 2021-2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета", - отметил Чернышенко в поздравлении по случаю Дня туризма.

Он добавил, что ведется работа по созданию федеральных круглогодичных морских курортов на Каспии, Черном, Азовском, Балтийском и Японском морях, которые к 2030 году обеспечат прирост не менее 10 млн внутренних туристических поездок.

Дмитрий Чернышенко
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