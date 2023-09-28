МИД России предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута МУС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда неприемлема, она будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений, заявили в МИД России.

Так там прокомментировали предложение представителя Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосяна подписать двустороннее соглашение для урегулирования вопросов, связанных с ратификацией Арменией Римского статута.

"До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы "ордера на арест" высшего руководства России", - заявили на Смоленской площади.

Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, "Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны", добавили в МИД.

"К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута, - заявило ведомство. - Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности. Как минимум, трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту В.В.Путина по запросу гаагской "фемиды"".

В связи с этим в Москве выразили надежду на то, что парламент Армении воздержится от ратификации документа.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году. Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС принял положительное решение. После этого документ должен быть ратифицирован парламентом республики.

28 сентября 2023 года профильная комиссия парламента Армении одобрила проект закона о ратификации Римского статута. Документ включен в повестку сессии парламента, которая начнется 3 октября.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил на заседании профильной комиссии, что юрисдикция суда будет признана начиная с 10 мая 2021 года, что "обусловлено широкомасштабной агрессией Азербайджана против Армении и грубейшими военными преступлениями".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван ратифицирует Римский статут полностью. Он заверял, что это действие не связано с отношениями между Арменией и Россией, а объяснял его необходимостью решить вопросы безопасности самой Армении.